El Peralada ha anunciat aquesta tarda que Hèctor Simón deixa de ser l’entrenador del primer equip. El tècnic llançanenc, de 38 anys, tenia la intenció de renovar amb els xampanyers una temporada més, però, després de reunir-se amb la junta directiva, no va arribar a cap acord per poder tirar endavant el projecte i ha decidit donar per finalitzat l’any que tenia de contracte -expira el proper més de juny. «Des del club volem agrair a l’Hèctor la feina feta, el seu compromís i dedicació durant tota aquesta temporada, la seva primera a les banquetes, i li desitgem molta sort en tot el futur que té per davant en el món del futbol», va explicar l’entitat verda-i-blanca en un comunicat.

Hèctor Simón va penjar les botes l'estiu passat després de més de 30 anys de trajectòria, defensant les samarretes de l'Espanyol, el Racing de Ferrol, el Girona, la Cultural, el Benidorm, el Castelló, el Sabadell, l'Oviedo i l'Olot. El llançanenc va posar el punt final a la seva carrera com a futbolista per iniciar una nova etapa com a tècnic. Havent tingut un primer contacte a les banquetes com a assistent del filial olotí, va aventurar-se com a primer entrenador acceptant el repte del Peralada a la Tercera RFEF. En el seu debut amb els xampanyers, va completar una temporada més que notable acabant la lliga regular en la 10a posició de la classificació amb 42 punts. A més a més, el Peralada va tenir opcions d'aspirar al play-off d'ascens fins que va desinflar-se en el tram final. A principis de mes, Nitus Santos també va desvincular-se del club xampanyer i el Peralada té el repte ara de buscar un nou director esportiu i un entrenador.