El dia abans d’enfrontar-se al València i sense saber encara que aquell seria l’últim partit de la temporada per a l’Spar Girona, Laia Palau va parlar i, entre un munt de coses, va explicar que encara no havia decidit si posaria el punt final a la seva carrera. «Quan s’acabi la temporada dedicaré uns dies a pensar-m’ho i després ja notificaré al club quina és la meva decisió». Aquest temps ja ha passat i Palau serà la principal protagonista demà, a partir de les deu del matí, d’una roda de premsa a Fontajau que servirà per explicar el seu futur. No s’espera cap gir de guió de darrera hora, pel que sembla que la jugadora anunciarà que abandona el bàsquet professional, però ni de bon tros es deslligarà d’aquest esport perquè la seva intenció és quedar-se a Girona per fer-se càrrec de la nova pedrera de l’Spar Girona, així com algun altre càrrec d’importància que se li pugui presentar.

Laia Palau té 42 anys i en farà 43 en pocs mesos. A banda de col·leccionar clubs, estatals i també d’estrangers (ha jugat a França, Bèlgica, Austràlia i Polònia), acumula un total de 33 títols al llarg de 25 anys, amb una dotzena de medalles amb la selecció en 19 campionats. Ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va atrapar en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. Durant les últimes setmanes ha estat barrinant què fer, si deixar-ho o continuar com a mínim un any més. Sembla ser que finalment optarà per posar aquí el punt final. L’Uni, conscient que això podia passar, ha estat pentinant el mercat. Necessita, entre d’altres peces, una base que competeixi per un lloc a la pista amb Laia Flores, que té un any més de contracte i continuarà. Un dels noms que agrada més és el de la neerlandesa Laura Cornelius, que aquest curs ha jugat a l’IDK Euskotren i amb qui les converses estan ben avançades.