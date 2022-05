Notícia trista la que ha viscut avui el món del bàsquet després que s'hagi conegut la mort d'Ademola Okulaja. El que va ser jugador, entre d'altres equips, del Casademont Girona i també del Barça, ha perdut la vida als 46 anys per culpa d'un càncer. Així ho ha informat el portal de notícies alemany BIG (Basketball in Germany).

Nascut a Lagos però nacionalitzat alemany, es va convertir en tota una llegenda del bàsquet en el seu país i va jugar gran part de la seva carrera a Espanya, tot i que també compta amb una experiència a d'altres països sense arribar a debutar mai a l'NBA. Va ser el 2000 quan va viure la seva primera experiència a l'ACB i ho va fer de la mà del Casademont Girona. Tenia llavors 25 anys i malgrat aterrar a Fontajau amb la temporada ja en dansa (era mitjan de desembre), va arribar a disputar 23 partits, amb un promig de 20 punts i 8,3 rebots per partit.

El seu excel·lent rendiment li va obrir la porta del Barcelona, que el va incorporar per omplir el buit que havia deixat la marxa de Pau Gasol als Memphis Grizzlies. Era el 2001 i al Palau Blaugrana hi va viure només un curs a les ordres d'Aíto García Reneses i Joaquim Costa. Després de provar sort a l'Unicaja, el 2003 va acceptar la proposta del Casademont Girona per viure-hi una segona etapa. Van ser llavors 24 partits al costat de jugadors con Jordi Trias, Andy Panko o Terrel Myers, entre d'altres.

També va vestir les samarretes de clubs com el Pamesa de València, el Benetton italià, l'Alba de Berlín, el Brose Baskets, l'Etosa d'Alacant iel Khimki rus. A tot això se li suma la seva presència amb la selecció alemanya, conjunt amb el qual va arribar a disputar 172 partits entre el 1995 i 2007, entrenant i jugant amb noms propis d'aquell país com ho són Dirk Nowitzki i Patrick Femerling. Va participar en els Europeus del 1995, 1997, 1999 i 2001; també en el Mundial del 2002, campionat en el qual es va penjar la medalla de bronze.

Ademola Okulaja va decidir retirar-se el 2010 i dos anys abans li havien diagnosticat un tumor en la seva columna vertebral, el que el va obligar a superar una teràpia que es va allargar durant més o més un any. Fora de les pistes, es va convertir en representant de jugadors adlemanys de bàsquet, convertint-se en l'agent de Dennis Shcroder i Daniel Theis, tots dos actualment a l'NBA.