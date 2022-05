El Tenerife B serà l’últim obstacle de l’Olot camí de l’ascens

El Tenerife B serà el rival de l’Olot a la final estatal del play-off d’ascens a Segona RFEF per partida doble. Després d’un primer emparellament amb el filial tinerfeny, la RFEF va haver de repetir el sorteig per un error que afectava precisament als canaris en el repartiment de les boles amb els equips als bombos. Els de Leandro Cabrera van acabar la lliga regular en tercera posició amb 57 punts, però enlloc d’anar amb els tercers estaven posats al mateix bombo que els segons com l’Olot. És per això que es va tornar a fer el sorteig i els de Manix Mandiola van quedar emparellats de nou amb el Tenerife B. L’eliminatòria, a partit únic, es disputarà aquest diumenge a les instal·lacions de gespa artificial de la Ciudad del Fútbol a Las Rozas (Madrid) a les dotze del migdia.

Ja diuen que «a qui no vol caldo, dues tasses». El director esportiu, Sergi Raset, va valorar en un primer moment que «particularment no volia un filial perquè són molt imprevisibles i difícils de batre si tenen el dia». La repetició del sorteig per l’error en la posició del Tenerife B va obrir de nou el ventall de possibilitats, però el destí va voler que tant sí com no el rival fossin els canaris. «No m’agrada. Encara no hem tingut temps d’analitzar-lo, però tots els filials estan formats per jugadors escollits amb talent i nivell tècnic. Són joves i ho solen fer tot molt ràpid, evolucionant per estar al primer equip a Segona A o on els toqui. Imagino un equip intens i que voldrà tenir la pilota. Serà difícil», explicava a continuació.

L’Olot planteja l’últim repte per aconseguir l’anhelat ascens recordant com va fer-lo suar abans-d’ahir el Girona B en la final autonòmica del play-off a Rubí (1-1). «Contra els filials patim perquè no podem tenir el ritme que tenen els jugadors de 20 anys», deia Raset. No obstant això, el director esportiu destacava que l’experiència de la seva plantilla és un factor a tenir en compte com ja es va comprovar contra els blanc-i-vermells: «L’experiència ens fa forts per saber estar i tenir clar què fer en cada moment. Si hem de frenar el ritme, aturar el partit..., o donar continuïtat per aconseguir marcar. Un cop més l’empat ens afavoreix, però això no vol dir de cap manera que el busquem. Hem d’intentar posar-nos per davant al marcador i guanyar sabent gestionar tota l’estona el partit».

Com que el Tenerife B ha acabat la temporada al tercer lloc de la classificació, si diumenge s’empatés seria l’Olot qui pugés a Segona RFEF un cop superada la pròrroga amb dues parts de 15 minuts cadascuna. En aquest sentit, es veuria premiat el curs dels garrotxins (segons) evitant la tanda de penals igual que contra el Girona B. «El vestidor està content i il·lusionat per anar cap a Madrid, tot i el cansament dels futbolistes per l’esforç de jugar 120 minuts en els quals va tocar córrer i defensar-nos. Som a un partit d’aconseguir l’ascens. Tindrem una setmana de treball intensa per intentar acabar de la millor manera possible. Hem d’estar més units que mai», afegeix Raset. Els canaris són l’equip més golejador del seu grup amb 49 gols -els de Mandiola van fer-ne 53- i per accedir a la final definitiva van guanyar les dues eliminatòries. Dissabte passat van golejar el Villa Santa Brígida (4-0) i abans s’havien imposat a l’Arucas (2-1).

La venda d’entrades

El club garrotxí ha començat a planificar el desplaçament a terres madrilenyes per la gran final. A part de l’equip, també està intentant organitzar el viatge per a l’afició. Les entrades del play-off tenen un preu únic de 10 euros i s’hauran de comprar el mateix dia del partit a les taquilles de l’estadi, quedant limitat a quatre el número màxim de localitats que pot adquirir una persona. En total, pujaran nou equips a Segona RFEF.