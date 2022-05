La base Laia Palau ha anunciat aquest matí que tanca la seva carrera com a jugadora amb 42 anys però seguirà vinculada a l'Spar Girona dirigint l'acadèmia de la base que portarà el seu nom. "No em retiro del bàsquet, no me'n vaig, deixo de jugar però continuaré a Girona i al club amb reptes molt il·lusionants", ha dit emocionada. Palau ha detallat que "he tingut una vida al·lucinant" durant un acte solemne al mig de la pista de Fontajau.

La base ha estat acompanyada pels seus pares, les jugadores del primer equip Maria Araújo i Laia Flores, i el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, entre d'altres. El president de l'Uni, Cayetano Pérez, ha anunciat que retiraran la samarreta amb el dorsal 3 de Palau i la penjaran al sostre de Fontajau. 33 títols i 12 medalles Laia Palau té 42 anys i en farà 43 en pocs mesos. A banda d'haver col·leccionat clubs, estatals i també d'estrangers (ha jugat a França, Bèlgica, Austràlia i Polònia), ha acumulat un total de 33 títols al llarg de 25 anys, amb una dotzena de medalles amb la selecció en 19 campionats. Ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va atrapar en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio.