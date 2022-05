Aquest diumenge l'Olot jugarà el partit més important de tota la temporada contra el Tenerife B a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (12 h). Després de l'èxit a Rubí, on hi va haver una gran mobilització de l'afició, des del club s'estan movent per tenir el màxim suport possible en la final definitiva del play-off d'ascens a Segona RFEF. És per això que l'Olot ha organitzat el desplaçament a Madrid amb una oferta que inclou el bus, l'hotel i l'entrada. En el cas que es desitgi una habitació doble el preu és de 160€ o 210€ si és individual.

Els seguidors de l'Olot tenen temps d'apuntar-s'hi fins demà a les 12 del migdia. Els interessats han de contactar al telèfon 636 05 28 84 o enviar un correu a socis@ueolot.com. 📢 𝗘𝗡𝗦 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗬𝗘𝗦 𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗?



🚍 Bus

➕

🏨 Hotel

➕

🎫 Entrada



💵 Amb habitació doble: 160€

💵 Amb habitació individual: 210€



🚨 Data límit: dijous a les 12.00h



📲 Interessats: 636052884 o socis@ueolot.com#OlotTenerifeB #Seguim100delOlot #TerceraRFEF pic.twitter.com/Oxk5z3r9ON — Unió Esportiva Olot (@UEO1921) 18 de mayo de 2022