Girona podria a tornar a tenir un equip a l’ACB d’aquí a poques setmanes. El Bàsquet Girona té confirmada la presència als play-offs per ascendir a l’elit. L’Oviedo o el Corunya amb el factor pista a favor, seran el primer rival, en els quarts de final. D’ençà que Marc Gasol va baixar de la tribuna a la pista, la línia del Bàsquet Girona ha sigut ascendent. El propietari, president i jugador va participar ahir a la nit al programa La Sotana on va tocar diversos temes. Qüestionat sobre el seu futur, Gasol va deixar entreveure que podria plantejar-se una retirada. «Si no aconseguim l’ascens a l’ACB no puc assegurar que continuï. Cada cop m’agrada menys destinar el temps a entrenar i a jugar. Si és cosa de pujar o no, puc assegurar que no té res a veure pel resultat que tinguem aquest curs. Tanmateix, si estic bé i és el cas, podria continuar» va dir, el de Sant Boi.