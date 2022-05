Barça i Reial Madrid tornen a veure’s les cares avui en el que serà el setè clàssic de la temporada. Aquesta ocasió hi ha en joc el bitllet a la final de l’Eurolliga amb una segona semifinal de la màxima competició continental que té com a seu l’Stark Arena de Belgrad, on l’equip blanc va aixecar el seu últim títol l’any 2018. El partit de la Final Four tindrà lloc a les nou del vespre i abans es disputarà l’Olympiacos-Anadolu Efes (18 h). La final serà dissabte (19 h). Tots els partits, per DAZN.

Els blaugranes arriben a la cita com a favorits amb un balanç de 5-1 en els seus enfrontaments anteriors, en els quals es van imposar a l’equip madrileny per partida doble a la Lliga Endesa i a la primera fase de l’Eurolliga, així com a la final de la Copa del Rei, mentre que l’únic triomf blanc es remunta a fa vuit mesos enrere, a la final de la Supercopa del passat 12 de setembre. A més, la plantilla que entrena Sarunas Jasikevicius, que busca la seva segona final consecutiva i el que seria el seu tercer títol, es presenta a la capital sèrbia com a líder de la fase regular amb un balanç de 21 triomfs i set derrotes. Per la seva part, el Reial Madrid va acabar en quarta posició (18-10). La millor notícia per a l’entrenador del Barça és que per fi compta amb tota la seva plantilla després d’haver recuperat l’escorta Cory Higgins, que va estar més de tres mesos de baixa per una fascitis plantar, i Dante Exum, ja recuperat dels seus problemes musculars.

Jasikevicius va subratllar la «importància de ser forts mentalment durant els 40 minuts». «Sempre ajuda començar bé i haurem de saber reaccionar perquè hi haurà alts i baixos. Cada partit clàssic és diferent, però no podem tenir menys gana per haver guanyat el Madrid prèviament», va afegir. Nikola Mirotic va rebre ahir l’MVP de la temporada a l’Eurolliga.

D’altra banda, Pablo Laso va dir que «és un partit nou per a tots»: «El clàssic és molt gran a Espanya, però més a Europa».