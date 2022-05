Blanes acollirà la 'Costa Brava Sup Race Edició Internacional 2022' de Paddle Surf del 20 al 22 de maig. L'esdeveniment, organitzat per The Sup Paradise amb el suport del Club de Vela Blanes i l'Ajuntament, proposa un cap de setmana ple d'activitats per a diferents nivells d'expertesa.

Aquesta és la primera vegada que s’organitza una edició internacional arreu de Catalunya. En l’actualitat, el Club de Vela Blanes compta amb el major nombre de llicències federatives de Paddle Surf arreu de Catalunya, per tant no és estrany que l’esdeveniment internacional s’allotgi precisament aquí. Curses i activitats populars El Costa Brava Sup Race començarà divendres al migdia amb la recepció i lliurament de dorsals al Club de Vela Blanes. A la tarda, es farà un entrenament suau per conèixer l'entorn. Ja al vespre es farà la presentació oficial de l'esdeveniment, amb la presència dels diferents atletes internacionals que hi competiran. Dissabte s'inicia la Sup-One Talents en categoria Sub-14 i Sub-16. El campió del món de Paddle Surf 2017 i subcampió del món els anys 2018 i 2019, Bruno Hasulyo, s’encarregarà d’avaluar, guiar i motivar als i les aspirants a formar part de l’equip ‘Sup One Junior’. La cacera de talents Sup One Talents consisteix en proves tècniques i de resistència que serviran per avaluar les habilitats de les i els atletes, i així poder dirimir les persones que acabaran formant part de l’equip internacional. Els i les guanyadores obtindran una temporada de seguiment, contacte i assessorament directe amb Bruno Hasulyo. Perquè les proves on participen siguin equitatives i ningú tingui més avantatge que un altre, tothom utilitzarà la mateixa taula, proporcionada per Decathlon. Remada Popular i Curses en Elit i Amateur A primera hora de la tarda es faran les mànigues sprint classificatòries i finals de masculí i femení per a qui s’hagi inscrit en elit i amateur –el CV Blanes Elite Games-, i ja de cara a la tarda, a partir de les 6, sortirà la cursa ‘Popular Sup Party’. La jornada del dissabte es tancarà amb el lliurament de premis del Sup-One Talents, CV Blanes Elite Games i la Cursa Popular, completada amb un gran sorteig de diversos premis. L’endemà diumenge, a partir de les 10 del matí, serà el moment en què hi haurà les dues curses més significatives, que es disputaran seguides, en les categories d’Elit i Amateur, reblades a 2/4 d’1 del migdia pel lliurament de premis i el sorteig d’una taula inflable cedia per Decathlon. Val a dir que la cursa popular és de 3 km de recorregut; l’amateur de 6 km; i la d’elit de 12 km. En el cas de la categoria elit es repartiran 10 premis que sumen una quantia de 3.000€: 500€ pel 1ers en homes i dones; 400€ pels 2ons en H i D; 300€ pels 3ers en H i D; 200€ pels 4rts en H i D; i finalment 100€ pels 5ens en H i D. Serà llavors quan es tancarà oficialment la celebració del ‘Costa Brava Sup Race 2022 International Edition’.