Laia Palau, exinternacional i que ahir va anunciar la seva retirada, s'incorpora al cos tècnic de la selecció espanyola femenina de bàsquet com a Team Manager, segons ha anunciat aquest matí la Federació. Amb 42 anys i després de 25 de carrera, estrenarà la seva nova responsabilitat en la pròxima concentració que arrencarà dimarts que ve.

Abans de penjar les botes, l'exaler va aixecar 33 títols i es va penjar 12 medalles amb la selecció espanyola. "Deixo de jugar al bàsquet. No vull utilitzar la paraula retirada perquè no deixo el bàsquet. M'ho miraré d'una altra manera", va comentar Palau en el seu adeu. La jugadora amb més medalles vestint la samarreta de la selecció espanyola ha avançat que es quedarà a Girona per dirigir l'acadèmia que obrirà l'Uni amb el seu nom.

La selecció femenina, que dirigeix Miguel Méndez, es concentrarà la setmana vinent per jugar quatre partits amistosos i preparar la fase de classificació per a l'Eurobasket 2023, que es disputarà al novembre a Eslovènia i Israel.