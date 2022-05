El somni de l’Eurolliga va acabar fet bocins per al Barça en una nit nefasta a Belgrad. Una derrota contra el Reial Madrid en la semifinal va condemnar l’equip de Jasikevicius (83-86). Totes les bones sensacions de la temporada van quedar sepultades en un partit en què l’equip blaugrana va perdre el cap després del descans, llançant per la borda els 11 punts d’avantatge que tenia al descans i sobretot el partidàs de Mirotic (26 punts, 12 rebots, 39 de valoració), que va perseguir sense parar canviar la sort dels blaugranes, però que haurà de veure, una temporada més, com el títol europeu s’escapa.

Per molt que es coneguin els dos equips, sempre hi ha marge per a la sorpresa i el Madrid ho va demostrar amb un quintet sense pivot titular, amb què va guanyar la iniciativa. El moviment de Laso va aparellar Sanli amb Yabousele i l’ala pivot francès, molt més mòbil i amb un excel·lent llançament exterior, li va donar els primers vuit punts a l’equip blanc amb dos triples i un contraatac. Jasikevicius va haver de començar a moure ràpidament la banqueta per buscar respostes a un partit que va començar tort (8-14). L’entrada de Davies i el protagonisme de Mirotic (7 punts) l’hi van donar. El Barça va aconseguir que el marcador del primer quart tornés l’equilibri (19-19).

Les sensacions, tanmateix, van continuar sent més bones en el bàndol madridista, que va seguir estant més fluid en atac. El domini del rebot, les penetracions de Deck i Hanga i alguna acció puntual de Rudy van donar problemes la defensa del Barça, que no acabava d’entrar en el partit. L’equip català no va aconseguir trobar el ritme fins a l’entrada de Jokubaitis i el pas endavant de Davies en la lluita pel rebot. La tornada de Mirotic a la pista després d’un ràpid pas per la banqueta va aconseguir despertar l’equip. L’estrella montenegrina, molt actiu en el rebot, va començar a sumar també en atac. I també ho van fer Laprovittola, i en menys mesura, Abrines i Davies.

Control en el descans

El Barça va oferir els millors minuts en aquesta fase del joc i va recuperar part de les formes que l’han fet tan solvent aquesta temporada i va aconseguir canviar la dinàmica. De sobte, el Madrid va quedar fora de ritme, superat per les transicions blaugrana i va perdre efectivitat. La conseqüència va ser que el conjunt de Jasikevicius es va disparar en el marcador en els últims quatre minuts del segon quart, i d’un empat a 31, després d’un llunyaníssim triple de Mirotic, va firmar un parcial de 14-3 que va disparar el seu avantatge per sobre dels 10 punts en el descans (45-34).

Quan la semifinal semblava pintar bé per al Barça, tot es va torçar en un tercer quart molt estrany. Va ser capaç de mantenir la dinàmica en atac, tot i que amb un sobreesforç de Mirotic, que es va anar quedant pràcticament sol a l’hora d’atacar la cistella rival. I el Madrid, en canvi, va començar a créixer a cada acció mitjançant la defensa i treure partit d’aparellaments com el d’Abalde amb Laprovittola, en què va trobar avantatge físic.

En aquesta aposta per guanyar intensitat, l’equip de Jasikevicius va sortir molt malparat. Va patir una apagada inexplicable i va encaixar un parcial en contra duríssim (2-17) en tot just cinc minuts que va sembrar de dubtes cada una de les seves accions i va disparar la confiança de l’equip de Laso al tornar-se a veure’s per davant al marcador (56-60).

Per molts canvis que va intentar Jasikevicius, la sensació de desconcert del Barça no va desaparèixer i la soledat de Mirotic només va créixer. El Madrid va anar guanyant en solidesa i en precipitació l’equip de Jasikevicius, amb el marcador corrent en contra. Dos triples consecutius de Laprovittola en els últims tres minuts (75-75, m. 38) van semblar tornar l’esperança als barcelonistes, però l’aparició de Causeur amb cinc punts consecutius va firmar un final que molt pocs esperaven.