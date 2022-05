Després de l’emocionant primer partit del play-out per evitar el descens a OK Plata en què el Garatge Plana Girona es va imposar al Corredor Mató Palafrugell per penals (1-1 al final del temps reglamentar), el segon assalt ja té horari. Serà diumenge a la tarda a partir d’1/4 de 5 a Palafrugell. Cal recordar que aquesta modalitat per decidir qui baixa es tracta d’un play-out al millor de tres partits. És a dir, si el Girona guanya diumenge, condemnarà el Palafrugell al descens. Per contra, si són els de Xavier Garcia Balda els vencedors, tot es decidirà en el tercer i definitiu partit, que es jugarà a Palau-Sacosta.