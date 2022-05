Ajuntament i Diputació avalen la candidatura del PGA per a la Ryder de 2031

La Ryder Cup són paraules majors. Només els Jocs Olímpics i el Mundial de futbol tenen més repercussió mediàtica, pel que és el tercer esdeveniment esportiu amb més ressò en tot el planeta. Una cita que se celebra cada dos anys, que enfronta els equips europeus i americans de golf, i que el 2031 podria celebrar-se al PGA Catalunya de Caldes de Malavella. Una proposta valenta, per alguns fins i tot potser agosarada, però ni de bon tros impossible. Sota el nom Costa Brava-Barcelona s’ha presentat una candidatura als organitzadors perquè la Ryder, si tot va sobre rodes, aterri a la demarcació en menys d’una dècada. Les federacions espanyola i catalana hi estan a favor. També les institucions. Totes les parts implicades ja han parlat del tema i s’ha començat a posar fil a l’agulla. El procés està en marxa, tot i que encara hi ha feina per fer. Cal acordar encara quina injecció econòmica arribarà per part del sector públic -i com es repartirà el pastís-, mentre s’espera que Guy Kinnings, màxim responsable de la competició, visiti Catalunya properament per examinar les instal·lacions i tot el que sigui necessari. Perquè el PGA, entre d’altres millores, hauria de construir un nou recorregut que compleixi els requisits establerts.

«Prudència, primer de tot». Això és el que demana Jordi Masquef, diputat d’Esports i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. Ara bé, hi mostra tot el seu «suport» cap a un projecte que, d’acabar com s’espera, pot tenir conseqüències d’allò més positives. «Estem parlant d’un esdeveniment transformador del territori que aporta el valor afegit de comptar amb unes audiències brutals. I també hem de comptar amb la força de la seva marca, que portaria Girona arreu del món. L’aparador que podem tenir és enorme». I posa com a exemple el camp de Valderrama, a Cadis, que va acollir la l’esdeveniment el 1997. «Ara molta gent hi va allà a jugar, a competir, a passar-hi uns dies, simplement perquè s’hi va celebrar la Ryder». Ho arrodoneix tot afirmant que el procés «no és embrionari» perquè «hi ha molta feina feta d’anys enrere». Parla amb coneixement de causa perquè el PGA Catalunya ja va presentar candidatura el 2014 amb l’objectiu d’acollir aquest mateix torneig el 2022. Competia amb d’altres països, com Alemanya, Àustria, Portugal, Turquia i Itàlia i finalment va ser aquesta última l’opció escollida. Roma en serà l’escenari, finalment, l’any vinent. Ara arriba el segon intent, amb la mirada posada al 2031. El veredicte final no arribarà fins d’aquí a pocs anys, però la candidatura, amb fort accent gironí, té ganes de fer-la grossa i aquest cop sí, cantar victòria. Ho celebraria el PGA, Caldes i també Girona. La seva alcaldessa, Marta Madrenas, n’explica els motius. «És un dels grans esdeveniments esportius a nivell mundial i pot tenir unes conseqüències molt positives per al conjunt del territori. Espero que la candidatura fructifiqui perquè Girona en podria sortir clarament beneficiada de l’impacte econòmic d’aquest campionat». Un impacte xifrat en uns 570 milions d’euros als quals se’n podrien sumar 590 més procedents del turisme de golf a la zona.