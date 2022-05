No són pocs els al·licients que té la Lliga durant tota la temporada. Els derbis de les diferents ciutats, les petites i grans rivalitats o les victòries sorpresa. No obstant, res supera els finals de campanya, que són decisius. A Espanya es coneix el campió des de fa algunes jornades, el Madrid, com també els tres (Barça, Atlètic i Sevilla) que acompanyaran els blancs a la Champions, els dos (Betis, Reial Societat) que entren a l’Europa League i els dos que han descendit (Alabès i Llevant).

¿Què està en joc en l’última jornada? L’última plaça de permanència, que es disputen Granada, Cadis i Mallorca, a més de l’últim lloc que dona accés a una competició europea, en aquest cas la Conference League, entre el Vila-real i l’Athletic Club. Emoció fins al final en aquestes dues zones de la taula classificatòria mentre els altres equips intentaran acabar el millor possible una temporada més en la màxima categoria. Horaris de l’última jornada de Lliga Divendres 20/05 21.00 hores Madrid – Betis (Movistar LaLiga)

21.00 hores Rayo Vallecano – Llevant (Movistar LaLiga 2) Dissabte 21/05 17.30 hores València – Celta (Movistar LaLiga 1) Domingo 22/05 20.00 hores Elx – Getafe (Movistar LaLiga 1)

20.00 hores Alabès – Cadis (Movistar LaLiga1)

20.00 hores Granada – Espanyol (Movistar LaLiga 2)

20.00 hores Osasuna – Mallorca (Movistar LaLiga 8)

22.00 hores Barça – Vila-real (Movistar LaLiga)

22.00 hores Reial Societat – Atlètic de Madrid (Movistar LaLiga 7)

22.00 hores Sevilla – Athletic Club (GOL)