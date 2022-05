Rafael Nadal ha considerat aquest divendres que no és el favorit per guanyar aquesta edició de Roland Garros, que afronta amb menys preparació de la que li agradaria a causa de les lesions, però assegura tenir confiança a suplir amb treball aquestes carències i conclou: «No soc el favorit, de cap manera, però crec en les meves opcions».

L’espanyol, que als seus 36 anys afronta la conquesta del seu catorzè títol, ha indicat que els problemes al peu esquerre que el van minvar a Roma persisteixen, però que de moment no li estan impedint entrenar-se bé, per la qual cosa ha assegurat que no creu que li impedeixin competir.

«No crec que aquests problemes desapareguin en dues setmanes, però aquest no és l’objectiu. L’important és saber si seran massa forts i si em deixaran tenir opcions de guanyar aquí», ha dit el jugador, que ha assegurat estar «cansat» de parlar del seu peu.

Com a Austràlia

Nadal, que s’ha mostrat jovial i de bon humor, ha assegurat que prepara el torneig amb aquesta circumstància i ha recordat que també va afrontar minvat l’Obert d’Austràlia passat i va acabar imposant-se.

«En esport, el que un dia sembla impossible, de sobte ho veus possible o fins i tot molt possible. Crec que aquest clic no és lluny (...) A Austràlia es va aconseguir una cosa que semblava impossible sabent d’on venia», ha indicat.

«Cal construir diàriament la fortalesa amb el treball i amb l’optimisme i la creença que les coses poden anar a millor», ha assenyalat el mallorquí, que va dir que a Austràlia arribava amb menys entrenament.

Lesió al peu

Sobre els problemes al peu que el van minvar a Roma, Nadal es va mostrar previngut i amb poques ganes de parlar del tema, ha dit que «Soc aquí per jugar a tennis. El meu peu està millor, per això soc aquí. Si no cregués que puc, no seria aquí. Estic preparat per treballar i jugar el millor que pugui., acceptar la situació, fer l’esforç necessari i tenir opcions de competir, sense especular, afrontar les coses com venen. No sé els Roland Garros que em queden per jugar, les oportunitats són finites i cal aprofitar-les», ha dit.

Malgrat que ha sigut el jugador que més vegades ha guanyat a París, cosa que li permet «trobar algunes sensacions positives (...) que no et fan guanyar partits», Nadal va afirmar que no se sent favorit.

«Si es miren els resultats es veu que no soc el favorit. Però això no m’ha preocupat mai. Quan tothom deia que era favorit jo no em veia com a favorit, em veia com un dels candidats, sempre ho he vist així. Era un candidat perquè ja havia guanyat. Però en el dia d’avui no crec que sigui el favorit. Després, veurem què pot passar», ha comentat.

Mala preparació

«Desgraciadament no arribo amb la preparació adequada. En esport les coses poden canviar de pressa i he d’estar preparat per a aquest canvi. Hi ha jugadors en millor forma que jo, d’això no hi ha dubte. Però a Austràlia em vaig posar en situació de tenir una opció i aquí no és diferent», ha dit.

Ha reconegut que el sorteig no li va ser benèvol, situat a la mateixa part del quadro que el serbi Novak Djokovic, número 1 del món i defensor del títol, amb qui s’enfrontaria en quarts de final, i del seu compatriota Carlos Alcaraz, el seu potencial rival en semifinals, la sensació de l’inici de temporada.

«És un quadro difícil, però mentalment no em preocupa (...) Arribant com arribo hauria preferit un altre sorteig. Però tinc prou humilitat per pensar que ara només puc centrar-me en el meu primer rival, l’australià Jordan Thompson.

lmpg/lm