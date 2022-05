Barça i Olympique de Lió es veuen les cares aquesta tarda (19 hores) en la final de la Lliga de Campions que es disputa a Torí. Un partit que pot marcar un canvi de cicle en el futbol europeu si l’equip blaugrana aconsegueix revalidar el títol del curs passat davant de les franceses. El Lió va ser el gran dominador continental de la darrera dècada, amb set títols entre el 2011 i 2020, els cinc últims de manera consecutiva.

Tots dos conjunts mesuraran ara les seves forces en un terreny de joc repetint la final del 2019 a Budapest. Aleshores el Barça estava molt lluny del seu nivell actual i va caure clarament per 4-1. D’aquell onze titular encara hi ha nou jugadores en la plantilla blaugrana actual i entre sis i set (tot dependrà de l’estat físic de Lieke Martens, que va tornar després d’una lesió de llarga durada) podrien repetir titularitat aquesta tarda. Només Tony Duggan i Vicky Losada ja no formen part d’aquest vestidor.

Aquella dramàtica final del 2019 va ser el punt d’inflexió d’un Barça que va incrementar els entrenaments físics per assolir el nivell dels millors equips d’Europa i ho va aconseguir en temps rècord, com es va poder comprovar el 2021, quan va eliminar el Manchester City i el Paris Saint-Germain abans de batre el Chelsea per 0-4 en la final de Göteborg.

Desplaçament massiu

El club blaugrana viurà el primer gran desplaçament de la seva història amb l’equip femení com a protagonista. S’ha organitzat una quarantena d’autobusos i fins a tres avions per portar cap a Torí milers d’aficionats, als quals se’ls uniran tots aquells que viatgin amb els seus vehicles particulars.

S’hi planta el Barça amb gairebé totes les jugadores disponibles. Tot i la llarga llista de lesions que ha patit durant el curs, ara només té a tres jugadores fora de combat. Jana Fernández, Bruna Vilamala i Cata Coll estan descartades, tot i que han viatjat amb la resta de l’equip. També ho farà la portera del filial Meritxell Muñoz.

Serà un duel de dos grans equips, els més entonats clarament de tot el continent, i també de dues de les millors jugadores del món. Alexia Putellas, guanyadora de la Pilota d’Or més recent, es veurà al damunt de la gespa amb la noruega Ada Hegerberg, totalment recuperada de dues lesions que la van apartar dels terrenys de joc durant 21 mesos. Ella és una de les moltes amenaces del conjunt francès, campió de la lliga del seu país. «Al davant hi haurà un rival complicat, però confiem que tot sortirà bé», va declarar Putellas, qui considera que la «il·lusió» que hi ha entre l’afició li pot anar «bé» al seu equip.