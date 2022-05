El Barcelona ha cedit la seva corona de campió d'Europa a la seva bèstia negra, a un Olympique de Lió al qual encara no han aconseguit guanyar i que s'ha imposat per un contundent 1-3 en el Juventus Stadium de Torí (Itàlia) per a aixecar la seva vuitena Lliga de Campions i allargar així la seva hegemonia en el futbol femení.

La set de venjança després d'aquella final de Budapest el 2019 i assolir dos trofeus consecutius no han sigut suficients per al Barça. Les jugadores de Jonatan Giráldez han arribat a Torí amb el cartell de favorites per a agenciar-se la seva segona 'Champions', però han sucumbit després d'una primera part en la qual el Lió ha sigut millor i en la qual ha aprofitat les seves ocasions -i els dubtes defensius del Barcelona- per a recuperar el tron del futbol femení, aquest que ha ostentat en l'última dècada.

No ha pogut començar pitjor el partit per al Barcelona. Les locals s'han vist molt superades per un remolí en forma d'esquadra francesa que ha matxucat durant els primers cinc minuts als seus rivals amb una molt organitzada pressió alta i sortides ràpides després de robatori. Ja han avisat amb un tret de falta en la primera ocasió de perill, i l'altíssim ritme que han imposat les franceses no ha trigat res més que cinc minuts a donar resultats.