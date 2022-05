El Leyma Corunya espera dijous a Fontajau en el primer assalt del play-off de quarts de final per l’ascens a l’ACB. Els gallecs seran el rival d’un Bàsquet Girona que ahir va assegurar-se la quarta posició amb una còmode victòria a Alacant (67-75) i, d’aquesta manera, evitarien l’Estudiantes, gran favorit, en unes hipotètiques semifinals. El primer partit serà dijous que ve (20:30) i el segon, dissabte (19:00). La darrera jornada de la fase regular de la LEB Or va deixar també la classificació del Valladolid per als play-off i el descens del Prat a LEB Plata, tot i la victòria contra l’Osca.

Als gironins, mandrosos, els va costar posar-s’hi. Quan es van decidir, però, i sense la necessitat de fer-s’hi gaire, de seguida van agafar avantatge. L’encert a còpia de triples del primer quart va permetre dominar el partit (15-20) ja dese de ben aviat. El domini en el rebot era absolut dels de Sargatal que, anaven fent feina, per ampliar el marge. Sevillano també anotava de tres i Fjellerup podia córrer amb alegria per arribar a la mitja part amb deu punts d’avantatge (32-42). El partit es va acabar d’encarrilar al principi del tercer quart amb l’ofuscament de l’Alacant (Pilepic, desqualificat) i màxim avantatge (+12). Al final però, els locals van acostar-se tímidament al marcador fins que una esmaixada de Marc Gasol, màxim anotador amb 14 punts, va frenar qualsevol intent de remuntada.