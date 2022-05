«Aquestes noies han revolucionat el futbol», diu una mare a la seva filla. Són les 5.47 a l’aeroport del Prat i somriu mentre aconsella l’avi de la família, de 89 anys i assidu als desplaçaments del Barça masculí, que vagi a asseure’s. «Va, seu, que et cansaràs tot el dia». Ella es queda fent cua per recollir els bitllets d’un dels tres avions xàrter que ha contractat el Barça per a la final de la Champions femenina.

Barcelona - Lió, la venjança de Budapest i la lluita per l’hegemonia del futbol femení La filla té 12 anys i és davantera del seu equip a Sant Fruitós de Bages. Als 6 ho va deixar, farta del masclisme d’alguns companys d’equip i dels pares dels nens. «No se la passis a ella», deien. Es va passar al voleibol però ara, amb el ‘boom’ del Barça femení, ha tornat al futbol. Si abans era gairebé l’única nena en un equip de nens, ara ja juga en un equip íntegrament femení. És només un dels reptes que ha aconseguit el Barça femení fora del camp. De Basilea a Torí, les grans mobilitzacions europees del Barcelona Marea culé en Turín pic.twitter.com/t8iDCMARA7 — Roger Pascual (@pascualroger1) 21 de mayo de 2022 Torí en llueix dues aquest dissabte: rosa i blaugrana. La ciutat italiana acull aquest superdissabte el Giro, però, a l’espera de l’arribada de la ‘maglia rosa’, les ‘maglies culers’ han golejat els carrers. Barcelonistes anònims, o mediàtics com Andreu Buenafuente, han anat tenyint els carrers de la capital piemontesa. Al migdia, la plaça San Carlo, al cor de Torí, rebia milers de culers que, aliens al sol de justícia, es feien notar amb els seus càntics, petards i pots de fum blau i vermell. S’espera que al Juventus Stadium hi hagi 15.000 aficionats culers en la primera gran mobilització del Barça femení i només 2.000 de l’Olympique de Lió, la proporció invresa de la final de Budapest fa tres anys.