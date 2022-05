El Barcelona va cedir la seva corona de campió d'Europa a la seva bèstia negra, un Olympique de Lió al qual encara no ha aconseguit guanyar i que es va imposar per un contundent 1-3 al Juventus Stadium de Torí (Itàlia) per aixecar la seva vuitena Lliga de Campions i allargar així la seva hegemonia en el futbol femení.

La set de revenja després d'aquella final de Budapest al 2019 i d'aconseguir dos trofeus consecutius no han estat suficients per al Barcelona. Les jugadores de Jonatan Giráldez van arribar a Torí amb el cartell de favorites per agenciar-se la seva segona Champions, però van sucumbir després d'una primera part en la qual el Lió va estar millor i va aprofitar les seves ocasions -i els dubtes defensius del Barcelona- per recuperar el tron del futbol femení, aquest que ha ostentat en l'última dècada.

No va poder començar pitjor el partit pel Barcelona. Les locals es van veure molt superades per un remolí en forma d'esquadra francesa que va pressionar durant els primers cinc minuts les seves rivals amb una molt ben organitzada pressió alta i sortides ràpides després de robatori. Ja van avisar amb un xut de falta en la primera ocasió de perill, i l'altíssim ritme que van imposat les franceses no va tardar més que cinc minuts a donar resultats.

Mentre la graderia local animava, va arribar el primer cop. Henry va fer callar ràpidament els seguidors culers amb una rematada potent que es va colar per l’escaire dret de Paños, que no va poder fer res per evitar el golarro de la tarda. Va ser un moment tibant a l'estadi, però de seguida es va refer la zona farcida de seguidors barcelonistes. Tocava remar. A les blaugranes se les veia encallades, amb problemes per trobar un buit o un error a la ben plantada defensa.

En una de les poques ocasions que va tenir el Lió fins aquest moment, Ada Hegerber, la Pilota d’Or i màxima golejadora històrica de la comeptició, es va reivindicar en gran amb un gol en la final de la Champions, el 2-0 en el minut 23.

El Lió va fer-se gran, deixant el Barcelona com una ombra del que ha estat aquesta temporada, i va culminar la primera meitat amb el gol de Macario, després d'un mal rebuig d'una desencertada Paredes. I va haver d'exigir-se Paños sobre el tir d'Hegerberg per no cedir el quart en la següent acció. Era un huracà el Lió, però en l'ocàs del primer acte va aparèixer Alexia, qui si no, el far d'aquest vaixell, per donar una mica de llum a la fosca tarda a Torí fent l’1-3.

Amb Oshoala a la gespa el Barça va buscar més potència i velocitat en atac. Ho va aconseguir, tot i que amb el marcador a favor, el conjunt gal va saber administrar l’avantatge a mesura que passaven els minuts. Això sí, no van faltar les ocasions per les de Giráldez, el que hauria multiplicat l’emoció en el tram final. La més clara, un xut des del mig del camp de Patri Guijarro que va impactar amb el travesser. El gol no va arribar i la final es va acabar escapant.