Després de la victòria als penals del Garatge Plana Girona al primer partit de la lluita per la permanència a l'OKLliga, el Palafrugell havia de guanyar tant sí com no el segon duel, a casa, si volia tenir opcions de jugar-se la categoria a un tercer partit. Els de Xavier Garcia no han fallat i s'emporten una victòria crucial en el segon partit del play-out (5-2), amb dos doblets de Sergi Canet i Adrián Candamio, i un cinquè gol de Marc Figa quan quedaven deu segons de partit. D'aquesta manera, qui guanyi el tercer partit de l'eliminatòria, el cap de setmana vinent a la pista del Girona, es mantindrà un curs més a l'OKLliga.

El Corredor Mató Palafrugell ha sigut l'encarregat d'obrir el marcador, ja a la segona meitat, de la mà de Sergi Canet, al minut 8 de la segona meitat. Poc després, Candamio enfilava el lideratge local fins al 2-0, fins que Marc Vázquez retallava distàncies anotant el 2-1. Un resultat que ha aguantat només deu segons, en anotar Sergi Canet el 3-1, amb un llançament de falta directa. Candamio en marcava un altre, quan quedaven 6 minuts per acabar el partit, i el Girona intentava acostar-se al marcador, fent el 4-2 un minut després, amb una jugada de pissarra autoria d'Aguirre. El Palafrugell, però, sentenciava, encara més, la victòria quan faltaven 10 segons per acabar el partit, gràcies a Marc Figa, que s’encarregava de sumar el cinquè gol quan faltaven només deu segons pel final del partit, aprofitant que el Girona no tenia porter.