Amb la segona posició ja garantida, el Barça tanca avui la temporada 2021-22 amb la visita al Camp Nou d’un Vila-real que necessita guanyar per assegurar-se un bitllet per a la Conference League. Xavi Hernández recupera Araujo, Alba i Frenkie de Jong mentre que té les baixes de Pedri, Nico González, Piqué, Èric García, Sergi Roberto i Dest.

Si per al Vila-real el partit d’avui (22:00) és crucial per guanyar el duel particular que manté amb l’Athletic Club ser a Europa, per al Barça en joc només hi ha l’honor de tancar el curs amb bones sensacions. És per això que ahir Xavi Hernández va ser qüestionat més per temes de mercat que pas de res més. En aquest sentit, el tècnic va reconèixer que Robert Lewandowski és «una opció» tot i que va subratllar la «dificultat» que comporta l’operació. «És una de les possibilitats que pugui venir. Ho ha dit ell mateix que se’n vol anar. Hi ha unes negociacions pel mig i no serà fàcil amb el Bayern, però sí que és una de les opcions», va dir. Xavi va confirmar que pot ser, almenys, l’últim partit amb la samarreta blaugrana d’Òscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti i Martin Braithwaite, amb els quals s’ha reunit per comunicar-los que no hi compta per la temporada vinent. Pel que fa a la situació de Frenkie de Jong, Xavi manté que el vol a la plantilla. «És un futbolista bestial per a marcar diferències i una era en el club», va destacar.