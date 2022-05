L’Oxfam Intermon Trailwalker està d’enhorabona. Any rere any s’organitza aquesta prova esportiva per recaptar fons perquè diferents persones de tot el món puguin tenir accés a aigua potable. Enguany, en la seva onzena edició, l’organització ha recaptat fins ara 221.000 euros que ajudaran a 30.000 persones. Tot això, gràcies també a les 1.500 persones que van participar aquest passat cap de setmana en alguna de les tres proves per equips de diferents empreses. Totes, amb final a Sant Feliu de Guíxols i amb la participació d’empreses procedents de diferents racons de l’estat, o fins i tot de Bèlgica o Itàlia.

Com a novetat, l’edició d’aquest any tenia una nova cursa, la de 10 quilòmetres, en la qual es va imposar l’equip DDGI200, de la Diputació de Girona. L’equip FLT-RockAndRun, de la Fundació La Caixa va ser el primer a travessar la lína d’arribada en la prova dels 50 quilòmetres. Per últim, en la prova més llarga, la dels 100 quilòmetres, va ser l’equip KriterS, de Kriter Software.