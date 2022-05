El pilot de fórmula 1 Sebastian <strong>Vettel</strong> ha patit aquest dilluns, a les vuit del matí, un <strong>robatori</strong> a <strong>Barcelona</strong>. Vettel anava amb cotxe amb la seva família i, davant un hotel del centre de la ciutat, ha baixat un moment del vehicle. Aquell moment ha sigut aprofitat per uns lladres per treure-li una motxilla que guardava dins.

El cas de Vettel no és, ni de bon tros, nou: els carteristes i lladres aprofiten la badada de la gent per agafar objectes que no són seus. O per entrar a casa seva i robar-los. O ni tan sols esperen que hi hagi una badada i atraquen amb alguna arma blanca o simulant portar-ne una les víctimes.

Però és que tampoc és un cas aïllat entre esportistes d’elit, que han vist com a Barcelona han sigut desposseïts de (tots) els seus estris.