Cop dur pel Cerdanyola, que no va poder evitar el descens a Tercera RFEF. El conjunt vallesà s’ho jugava a tot o res en una eliminatòria per mantenir la categoria davant el Gimnàstica Segoviana, i va acabar perdent per 1-3 en un partit disputat a Elda, a Alacant. Bandeh, als set minuts de la represa, igualava el gol inicial marcat pel jugador del conjunt castellà Rafa Llorente en la primera meitat. Quan faltava un quart d’hora pel final, Olmedilla va tornar a avançar als segovians que van sentenciar en el temps afegit amb una diana de Szymanowski, amb el Cerdanyola bolcat a l’atac buscant a la desesperada el gol de l’empat. El descens del conjunt vallesà fa que, de retruc, el Sants baixi a Primera Catalana a causa dels descensos compensats. En canvi, el Castelldefels salva la categoria i es mantindrà una temporada més a Tercera RFEF després de l’ascens de l’Olot a Segona RFEF.