El Granada serà l’equip que acompanyarà l’Alabès i el Llevant a la Segona Divisió. El conjunt entrenat per Aitor Karanka era el més ben classificat dels tres candidats a baixar abans de començar la jornada, però no va passar de l’empat a casa davant l’Espanyol (0-0) i això el va condemnar a perdre la categoria. També, perquè els seus rivals, Cadis i Mallorca, van fer els deures i van guanyar els seus respectius partits. Els de Javier Aguirre ho van fer al camp de l’Osasuna (0-2) i els de Sergio González a l’estadi de l’Alabès (0-1). I això que el Granada hauria pogut salvar els mobles perquè Jorge Molina va tenir a la seva mà evitar el descens, però el veterà davanter va fallar un penal en l’últim quart d’hora de joc.

Tot això, en una jornada unificada d’infart que es va decidir en la segona meitat. I és que en els primers 45 minuts no s’havia vist cap gol en cap dels tres enfrontaments. El primer que es va avançar va ser el Mallorca, per mitjà d’Ángel, en el segon minut de la represa. En aquell moment, el Cadis era equip de Segona. Tot va canviar en pocs minuts. Primer, Jorge Molina fallava el penal pel Granada i quan faltava un quart d’hora pel final, l’ex del Girona, el Choco Lozano, marcava pel Cadis. Va ser a partir d’aquí que les presses es van començar a veure a Los Cármenes, amb els de Karanka, que necessitaven un gol per aconseguir la permanència, bolcats en zona d’atac.

Entre tot això, un altre gol del Mallorca, anotat per Grenier, que sentenciava la salvació pels illencs, i una revisió des del VAR per un possible penal en contra del Cadis que no va prosperar. Tota l’emoció se centrava en el Granada-Espanyol, i els andalusosvan gaudir de dues bones ocasions, però van acabar perdent la categoria.