El que semblava que havia de ser el culebró de l’estiu va finalitzar aquest cap de setmana després que Mbappé anunciés que es queda al PSG fins al 2025. El davanter francès s’ha decantat per la suculenta oferta del club parisenc. Des d’Itàlia xifren l’operació en uns 435 milions d’euros sumant tots els conceptes.

Gairebé 500 milions per tres temporades

‘La Repubblica’ afirma que la xifra que el PSG pagarà ascendirà fins als 435 milions per les tres temporades que ha firmat la seva estrella. Mbappé rebrà 50 milions nets de sou per cadascun dels tres anys que ha firmat, una cosa que al club li costarà 100 milions per temporada. Als 300 milions bruts en tres temporades caldrà sumar-hi els 100 milions que rebrà el francès com a prima de renovació. Finalment, el Mònaco s’embutxacarà 35 milions més per una clàusula que va firmar amb l’equip parisenc en el seu moment. En total, 435 milions d’euros que han de sortir del club, que a nivell financer presenta pèrdues cada temporada.

El pla b del Madrid

Sobre el pla b del Madrid, després de perdre Mbappé no hi ha alternativa real per a la davantera. De fet, la prioritat ara és la contractació de Tchouameni, centrecampista del Mònaco. Jugador que podria tancar la seva arribada al Bernabéu les pròximes setmanes. A l’hora de buscar davanters al mercat, el Madrid ha fixat el focus en jugadors de futur que tenen monitoritzats de fa temps, com Nkunku, Rafael Leão i Darwin Sánchez, davant altres opcions d’ariets més consolidats com ara Kane i Lewandowski.