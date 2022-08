Ansu Fati torna a la llista de Luis Enrique. Després del calvari de lesions, el davanter blaugrana ha entrat en la convocatòria del seleccionador espanyol, en la qual també hi ha els seus companys Eric Garcia, Alba, Busquets, Gavi i Ferran Torres. El blanc-i-blau Raúl de Tomás també està citat per als quatre pròxim compromisos d’Espanya en la Nations League. El tècnic ha traslladat a Luis Rubiales la seva confiança davant la «pallissa pública» que considera que està rebent i ha mantingut oberta la incògnita sobre la tornada de Piqué a la selecció.

L’últim partit d’Ansu amb la selecció va ser el 13 d’octubre de 2020. Un mes després, es lesionava contra el Betis i començava el seu periple pels quiròfans. Luis Enrique el va convocar l’any passat per als duels contra Grècia i Suècia, però no va poder acudir-hi al lesionar-se de nou contra el Celta. «No volem córrer cap risc. No jugarà en la majoria de partits. Volem que torni al seu nivell. És més un premi que no la intenció de carregar-lo de minuts, res més lluny de la realitat», ha destacat l’entrenador.

A més del retorn d’Ansu, destaca l’absència de Gayà en una llista de la qual segueix fora David de Gea. Junt amb Carvajal, el seleccionador ha convocat un segon madridista, Marco Asensio. Tot i que no s’ha mullat sobre qui vol que guanyi la Champions, l’extècnic barcelonista ha sentenciat que «si hi ha algú que mereix guanyar aquesta Champions és el Madrid».

«La pregunta del milió»

Luis Enrique ha volgut posicionar-se del costat de Rubiales, davant la «pallissa pública» que està rebent després del degoteig d’àudios controvertits. «És un tema escabrós, lleig i molt injust», ha comentat. Un dels temes que van sortir a la llum en les gravacions era la possible tornada de Piqué a la selecció. ¿Tornarà de cara al Mundial? «És la pregunta del milió. ¿És espanyol i juga al màxim nivell? Jo soc tot orelles», ha afegit.

De moment, el central barcelonista, que va deixar la selecció fa quatre anys, no hi serà en els pròxims quatre compromisos: Espanya, després d’arribar a la final en l’última edició de la Nations League, s’enfrontarà en aquesta competició amb Portugal el 2 de juny a Sevilla, amb la República Txeca el 5 a Praga i el 12 a Màlaga i amb Suïssa el 9 a Ginebra.

Porters: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Defenses: Iñigo Martínez (Athletic), Pau Torres (Vila-real), Carvajal (Reial Madrid), Jordi Alba, Eric Garcia (Barcelona), Laporte (Manchester City), Azpilicueta i Marcos Alonso (Chelsea).

Centrecampistes: Busquets i Gavi (Barcelona), Koke i Marcos Llorente (Atlètic), Rodri (Manchester City), Thiago (Liverpool) i Carlos Soler (València).

Davanters: Morata (Juventus), Marco Asensio (Reial Madrid), Raúl de Tomás (Espanyol), Dani Olmo (RB Leipzig), Sarabia (Sporting Club), Ansu Fati i Ferran Torres (Barcelona).