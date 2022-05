Míchel Sánchez sap, i de sobres, què se sent quan es puja de Segona a Primera Divisió. Ho ha viscut més d’una vegada, sent futbolista però encara durant la seva curta carrera a les banquetes. Ara bé, mai ha tastat un «play-off» d’ascens amb el format tal i com es coneix en l’actualitat. El canvi el va agafar poc abans de penjar les botes, però això no va impedir que competís encara a Segona a la gespa. Amb 35 anys, el 2011 va pujar a l’elit amb el Rayo i ho va fer com a segon classificat, pel que va evitar la promoció i va ascendir de manera directa.

Sent entrenador, tot just viu la seva quarta temporada a la categoria d’argent i en les tres anteriors mai va viure el «play-off» en primera persona. Un 12è lloc el 2017, agafant el Rayo amb el curs a mitges. I després, dos ascensos directes sempre fent que els seus equips (Rayo i l’Osca) acabessin com a campions. A Girona, té molts números de viure la seva primera promoció.