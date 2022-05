Sense notícies de la lesió de Rafael Nadal. El 13 vegades campió de Roland Garros es va imposar sense problemes a l’australià Jordan Thompson per un triple 6-2, en tot just 2 hores i 1 minut.

«Vinc a jugar al tennis», havia dit Nadal a la seva arribada a París. Volia oblidar-se d’aquest peu esquerre que el turmenta. I va poder fer-ho en la seva estrena a la central de Roland Garros. Des del primer punt en joc ho va demostrar. Res d’especular. Al màxim. Directe, contundent i agressiu en cada cop. No volia donar cap opció a Thompson per evitar sorpreses. El tennista australià (82 mundial) no és un especialista en terra, però és un jugador amb un bon servei, bons cops, que sobre una pista humida com ahir estava la central Philippe Chatrier, per la pluja que havia obligat a tancar el sostre en els dos anteriors partits, podria defensar-se.

Thompson no ho va aconseguir. Nadal el va fer fora de la pista a pals. L’australià es desesperava amb els míssils grocs que li arribaven de l’altre costat de la xarxa, amb pes, velocitat, acceleració i efectes.

Nadal va estar pletòric, concentrat i sense símptomes de molèsties físiques. Els seus desplaçaments per la pista eren ràpids i fins i tot va esprintar en alguna de les deixades que Thompson va intentar per descol·locar-lo, buscar algun punt feble. Comprovar si el famós peu esquerre de Nadal estava en condicions. Si no ho estava, ell no va saber veure-ho, ni ningú a la central. No podia i ho demostrava desesperat cap a la seva llotja, amb el cap sobre la xarxa, queixant-se de la pista, colpejant les seves sabatilles amb la raqueta o llançava enfadat una bola fora de les grades.

En 41 minuts, Nadal es va apuntar el primer set, cedint només dos jocs. El segon el va guanyar una mica més ràpid, en 39 minuts i cedint dos jocs més. I el tercer en 41 minuts amb uns altres dos jocs perduts. Impecable.

Si el dia anterior Carlos Alcaraz havia tingut el seu bateig de foc en la Philippe Chatrier amb una victòria clara contra Juan Ignacio Londoro. No va voler ser menys Nadal que ha disputat la majoria de les seves 106 victòries a Roland Garros (explicant la d’aquest dilluns), sobre aquest escenari que va tornar a trepitjar per 18a vegada des que va guanyar el seu primer títol el 2005.

Superada amb nota la primera prova, Nadal s’enfrontarà dimecres, en segona ronda, al vencedor del partit entrer Corentin Moutet o Stan Wawrinka.