Joan Soteras repetirà com a president de la Federació Catalana de Futbol durant quatre anys més. El sabadellenc, nascut el 1948, va agafar el càrrec l’any 2018 per substituir Andreu Subies i ahir es va convertir en el candidat més votat, amb un total 396 vots que van fer al llarg del dia d’ahir els clubs de futbol, futbol sala i futbol platja català, així com membres d’estaments. D’aquesta manera, Soteras va guanyar la partida a Àlex Talavera, que va rebre 26 vots menys que el guanyador: 370. Més enrere va quedar Juanjo Isern, amb 238, mentre que el quart va ser Pep Palacios, que només en va rebre 23. També es van comptabilitzar 10 vots en blanc i quatre nuls.

Pel que fa a la participació, en total, es van registrar un total de 1.041 vots dels 1.220 possibles, que representa un 85’32% del total. A la delegació de Girona, es van registrar 164 vots, un 90’10% del total, que era de 182. De fet, a Girona, Soteras va guanyar de forma més clara, amb 93 vots, per 43 de Talavera. En canvi, a Barcelona, Lleida i Tarragona va ser aquest últim el més votat. Joan Soteras és director d’una fàbrica de tints i acabats. Ho compagina amb la presidència de la Federació Catalana de Futbol des de 2018 i també amb la viceprecidència de la Federació Espanyola de Futbol. També va ser president del Sabadell en dues etapes, entre 1994 i 1996 i entre 2006 i 2013. «Hem donat una lliçó de democràcia i de saber estar i a partir d’aquest moment seré el president de tots. Estic a la disposició dels diferents clubs pel que faci falta», declarava Soteras un cop va ser escollit. Dimecres serà a Montilivi per presidir el partit entre Catalunya i Jamaica des de la llotja.