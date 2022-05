El Comitè Olímpic Espanyol (COE) dona per trencades les negociacions amb l'Aragó després de l'última reunió d'aquest dilluns amb representants del govern estatal, de la Generalitat de Catalunya i del govern aragonès, segons ha pogut saber l'ACN. I és que consideren que l'Aragó no ha cedit en res i que, fins i tot, no accepta ni la candidatura tècnica que van proposar ells. Ara el COE estudiarà una nova candidatura bolcada en Catalunya per als Jocs d'hivern i té previst parlar amb el govern espanyol per veure com es podria tirar endavant. La voluntat és que es celebrin els Jocs d'hivern a l'estat espanyol. I està previst que el COE faci una roda de premsa dimecres per explicar l'estat de la qüestió i les opcions que hi ha.

L'Aragó es va negar a firmar el repartiment de les disciplines pactat en un primer moment a la comissió tècnica. I s'ha mantingut en aquesta posició tot i les setmanes de negociacions. De fet, avui s'ha celebrat l'onzena reunió per intentar desencallar la qüestió i ha acabat sense acord. Des de fa setmanes, fonts del Govern van avançar a l'ACN que demanarien al COE que valori una candidatura de Catalunya en solitari si no hi ha acord amb Aragó. Just després que la Federació Catalana d'Esports d'Hivern demanés "valentia" a l'executiu català i al mateix COE per defensar una aposta només catalana en cas que fracàs de les negociacions. El termini que va fixar el mateix COE per arribar a un acord sobre la candidatura va acabar divendres passat i ara ja es treballa a contrarellotge. El Comitè Olímpic Espanyol parla ara d'un nou projecte que es basi fonamentalment en Catalunya però no fa referència a una candidatura només catalana. Segons l'acord subscrit per la Generalitat amb el COE i que l'Aragó no accepta, a Catalunya es faria l'esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), Snowboard i Freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya s'adjudicaria a Boí Taüll. A més l'hoquei gel es disputaria a Barcelona. Les modalitats que s'assignaven a l'Aragó eren la de biatló i esquí de fons, patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga. Concretament, Saragossa acollia el patinatge artístic i el cúrling es feia des de Jaca. Aquest acord també contemplava que altres disciplines com els salts d'esquí s'han de celebrar en un altre país, ja que Catalunya no té les infraestructures necessàries. Al llarg de les negociacions, el govern de Javier Lambán va plantejar una proposta alternativa perquè Aragó i Catalunya es reparteixin l'esquí alpí, l'esquí de fons, l'esquí acrobàtic i l'snowboard segons la modalitat masculina o femenina, de manera que a un territori es fessin les proves masculines i a l'altre, les femenines. I és que la principal queixa del govern aragonès és que les proves estrella es farien al Pirineu català.