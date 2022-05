Kylian Mbappé va assegurar ahir que la seva decisió de renovar amb el París Saint Germain la va prendre «la setmana passada» i que respon al seu desig de «seguir a França» convençut que en aquest club pot seguir guanyat títol. En una multitudinària roda de premsa, el jugador va assegurar que amb prou feines va parlar de diners amb el club i que va rebre garanties d’un nou projecte esportiu, amb què està convençut de poder guanyar més títols.

«Sóc de França, un país on vull viure, envellir, instal·lar-me al final de la meva carrera, hi havia un costat sentimental», va indicar el jugador en la seva primera compareixença davant dels mitjans després de la seva renovació.

Mbappé va reconèixer que l’estiu passat tenia persa la decisió de fitxar pel Reial Madrid, perquè «estava convençut que era el millor», però ara «el context ha canviat», tant «en l’àmbit esportiu com privat».

El davanter va enviar també un missatge a l’afició madridista, la samarreta del qual va vestir durant una setmana quan tenia 14 anys, però a la qual dues vegades ha dit no. «Entenc la seva decepció, espero que entenguin que he volgut quedar-me al meu país, que sóc francès i com a francès vull seguir una mica més per elevar França fins al cim», va dir, en un acte amb el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi.