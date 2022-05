Paula Badosa ha encetat la seva aventura més recent a Roland Garros com un huracà. Ni una hora ha necessitat per despatxar la primera ronda. Un debut vist i no vist. Amb el públic de la pista Phillipe Chatrier encara paint l’emotiu adéu de les pistes de Jo-Wilfried Tsonga -retirada de la competició després de caure contra el noruec Casper Ruud-, la gironina ha destrossat Fiona Ferro, 130 del món, i ho ha fet en només 54 minuts.

Li ha trencat el servei a la seva rival a l’inici de cada set. Una ferma declaració d’intencions. Només ha cedit dos jocs, tots dos en la primera mànega, en una actuació gairebé perfecta, sense pràcticament errades. 38 minuts va durar el primer set, que ha acabat amb 6-2. Molt més ràpid ha sifgut el segon. Amb 18 minuts n'ha fet prou Badosa, que va fer pujar el 6-0 en el marcador per deixar-ho tot dat i beneït. La segona ronda és ja una realitat i és aquí on s’enfrontarà a l’eslovena Kaja Juvan, que ahir es va desempallegar de la russa Oksana Selekhmeteva per 5-7 i 6-7

Amb ganes de passar pàgina de les últimes decepcions a Roma i Madrid, on va caure eliminada abans del que estava previst, i per tant intentar colar-se entre les tres primeres classificades del rànquing WTA, la de Begur s’ha fixat l’objectiu de seguir avançant eliminatòries. Si ho fa, podrà igualar o fins i tot superar la seva marca més recent a París. El 2021 va atrapar els quarts de final en el que és, de moment, el seu millor paper en un Grand Slam. Llavors, va caure amb l’eslovena Tamara Zidansek. Aquest excel·lent paper la va catapultar fins al lloc 33 del món. I d’això només en fa un any. En dotze mesos, no ha fet altra coses que anar millorant i col·leccionant èxits. N’arribaran més en aquest Roland Garros?