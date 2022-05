El Bàsquet Girona i l'Uni Girona han unit les seves forces per donar el tret de sortida a un projecte de base formatiu femení conjunt. Aquest acord neix amb el principal objectiu de "formar jugadores de forma integral", com expressa el comunicat que s'ha fet públic aquest migdia i que assegura que es posarà a disposició de totes les seves integrants una sèrie "d'eines de primer nivell per desenvolupar la seva activitat esportiva i formativa".

Tots aquests nous equips femenins entrenaran i competiran sota el nom de Bàsquet Girona Uni - Laia Palau i serà la ja exjugadora, juntament amb Pere Puig, els encarregats de dirigir aquesta pedrera. Per aportar tota la informació possible, serà en les properes setmanes que s'organitzarà una jornada de portes obertes per explicar-ne tots els detalls i perquè aquelles jugadores que ho vulguin puguin formar part del Bàsquet Girona. 🆕 @BasquetGirona i @unigirona comencen un projecte de 𝗕𝝠𝗦𝗘 𝗙𝗘𝗠𝗘𝗡𝗜́ 𝗖𝝝𝗡𝗝𝗨𝗡𝗧⛹️‍♀️



📌 Laia Palau i Pere Puig dirigiran la part esportiva dels equips femenins dins l’estructura del Bàsquet Girona



📲 Segueix l'actualitat al nou compte @BGironaBase#CreixemJunts 🤝 — Spar Girona (@unigirona) 24 de mayo de 2022 A més a més, el dimarts 7 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el pavelló Ramon Sitjà es convertirà en l'escenari de l'acte oficial de presentació d'aquest nou projecte. Hi assistiran els presidents d'un i altre club, Cayetano Pérez (Uni Girona) i Marc Gasol (Bàsquet Girona), així com també d'altres noms propis rellevats d'aquesta iniciativa com ho són Laia Palau, Pere Puig i Jesús Escosa. A tots ells els acompanyaran nens i nenes de l'escoleta del club.