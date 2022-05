El vestidor del Reial Madrid va demanar a Florentino Pérez que l’anunci del fitxatge de Mbappé no afectés la tranquil·litat de l’equip per preparar la final de la Champions davant el Liverpool. Lluny d’això l’onada s’ha convertit en un tsunami que ha arrasat tot el referent al partit de dissabte a París. No obstant, els jugadors del Madrid, que aquest dimarts obrien les portes de Valdebebas en el Media Day, s’han tret de sobre el tema Mbappé posant el focus a la final.

Ho advertia Karin Benzema, ¿amic? i company de Kylian a la selecció: «¿Mbappé? No ens afectarà per a la final. M’ha sorprès la seva decisió com a tots, però és jugador del PSG i nosaltres tenim la final de la Champions dissabte». En aquesta mateixa línia parlava un altre capità, Nacho: «Mbappé no és jugador del Madrid ni ho ha sigut. Se’n parla a tot arreu, però l’equip està mentalitzat per a la final. Som nosaltres qui hem arribat aquí».

Més enllà d’aquest missatge coral tots han transmès la naturalitat amb què el Madrid afronta la final. Carlo Ancelotti veu «motivació a l’equip, no obsessió com a la Desena. I això ens pot donar avantatge. Ells ens tenen ganes, com ha comentat Salah, i això ens pot motivar. El Madrid ja va perdre una final a París amb el Liverpool, per la qual cosa aquesta final pot ser també una venjança per a nosaltres».

Disfrutar a París

Disfrutar a ParísVinicius manté el seu esperit lúdic fora de la gespa. «Hem de disfrutar. Alguns com Rodrygo, Camavinga, Valverde o jo comencem la nostra història aquí. Estem disfrutant d’aquesta setmana i d’una bona temporada. Ha sigut un any especial. Mai he vist el grup tan unit». Argument que recolza Kroos: «Ha sigut una temporada especial, hem guanyat rivals molt durs. La manera en què ho hem fet ha sigut diferent. No havia viscut res igual. Tinc moltes ganes de jugar la final. No noto pressió perquè és la meva sisena final. S’ha de disfrutar perquè si ho fas jugues millor».

Casemiro, per la seva banda, prefereix treure ullal, com quan juga: «El Madrid no viu de jugadors. Ja se’n van anar Cristiano o Sergio Ramos i l’equip ha continuat guanyant. A Mbappé que li vagi bé menys quan jugui amb el Madrid. Ara la mentalitat és afrontar aquesta final com la primera. Les finals no es juguen, es guanyen. M’és igual si és fàcil o difícil, si guanyem amb remuntada o no». Marcelo posa el focus en el camí fins a París: «Ha sigut una cosa inexplicable. Una bogeria. Una pel·lícula en cinc segons». I Courtois també accentua el viscut en les eliminatòries: «Va ser increïble. Allò del PSG va ser una bogeria, el Chelsea va ser un mal dia i el del City va ser el més especial».

Sobre la final davant el Liverpool de Kloop, Ancelotti tornava a exhibir el seu sentit comú: «Tenim molt respecte per ells. Ho estan fent molt bé. Si mereixem guanyar aquesta Champions serà pel que fem a la final, no pel fet fins ara. No hem desplegat una qualitat excepcional, però ningú ens ha guanyat en compromís i motivació. Crec que no això no és suficient per guanyar-la, però cal tenir-ho a la final». Carletto es negava a donar un pronòstic, però acabava apuntant que «tant de bo no hàgim de remuntar. Prefereixo que sigui el Liverpool qui hagi de fer-ho». n