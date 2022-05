El Barça va arribar ahir a Sydney, després de gairebé 24 hores de vol, per acomiadar la temporada amb un amistós davant una selecció d’estrelles australianes (12h, Barça TV). El club percebrà uns cinc milions d’euros per aquest amistós que posa el punt final al primer curs sense Messi i que ha acabat sense cap títol. A Barcelona van quedar-s’hi els lesionats Piqué, Dest, Sergi Roberto, Eric Garcia, Pedri i Nico, a més de Mingueza i Riqui Puig. D’altra banda, a l’expedició sí que hi figura Dembélé, que continua esquivant una resposta a l’oferta de renovació que li va plantejar el Barça fa uns quants mesos.