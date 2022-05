El balanç final de la Final Four de l’Eurolliga deixarà una càrrega addicional de responsabilitat per al Barça i Madrid. Una temporada que podria haver-se convertit en triomfal per a qualsevol dels dos d’haver-se coronat a Belgrad el passat cap de setmana, ha passat a elevar encara més la pressió de tots dos. Els blaugranes van caure en semifinals davant el quadre blanc. I els madridistes en la final contra l’Anadolu Efes.

Només el títol de Lliga, que començarà a disputar-se aquesta setmana en els play-off, salvaria el balanç final d’un dels grans del bàsquet. El títol de Copa seria un balanç pobre per als blaugranes, construïts per dominar a Europa, si no repeteixen com a campions de l’ACB. Arribar a la final de l’Eurolliga tampoc seria un eximent per al Madrid, perquè de no imposar-se a la Lliga Endesa, es passaria més de dos anys en blanc, un balanç molt negatiu per a un equip que havia estat hegemònic en l’última dècada.