El PSG femení es troba sumit en un brutal i insòlit escàndol. La centrecampista internacional francesa Aminata Diallo, de 26 anys, va ser detinguda dimecres a casa seva després del recent assalt enmig del carrer comès contra la seva companya d’equip, Kheira Hamraoui, una francesa d’ascendència marroquina de 31 anys que l’any passat va conquerir amb el Barça la Champions League.

El succés, divulgat per ‘L’Équipe’, va passar dijous passat, 4 de novembre. Diallo, Hamraoui i una altra companya tornaven en el mateix vehicle, conduït per la mateixa Diallo, d’una festa organitzada pel PSG en un restaurant. A l’arribar a prop de casa seva, dos homes encaputxats van treure violentament del vehicle l’exjugadora del Barça i la van colpejar durant diversos minuts amb una barra de ferro a les cames. Els dos atacants van acabar fugint i Kheira va poder ser traslladada a un hospital, on va rebre diversos punts de sutura a les cames i les mans.

Per culpa d’aquestes lesions, l’exjugadora del Barça no va poder participar en la golejada del PSG al Reial Madrid en el partit de dimarts de la Champions (4-0). Sí que va estar sobre la gespa Aminata Diallo. Segons la informació de L’Équipe, hi ha sospites que l’atac podria haver sigut orquestrat dins d’una rivalitat interna entre jugadores perquè no li tragués el lloc. Segons un testimoni, l’atac semblava perpetrat perquè Kheira no pogués desenvolupar la seva professió.

Déclaration du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 10 de noviembre de 2021

El PSG ha emès un comunicat condemnant la violència i confirmant que Diallo estava detinguda: «El París Saint-Germain pren nota de la custòdia policial aquest matí d’Aminata Diallo per part del Versailles SRPJ com a part del procediment obert després d’una agressió dijous passat a la nit contra jugadors del club. El París Saint-Germain condemna enèrgicament la violència comesa. Des de la nit del dijous 4 de novembre, el club ha pres totes les mesures necessàries per garantir la salut, el benestar i la seguretat dels seus jugadors. El París Saint-Germain està treballant amb Versailles SRPJ per donar llum sobre els fets. El club està atent a la marxa del procediment i estudiarà el seguiment que s’hi donarà».

Es dona la circumstància que una lesió al bessó havia apartat Hamraoui de la selecció francesa i en el seu lloc havia sigut convocada Diallo per a dos partits classificatoris per al Mundial del 2023 a Estònia.