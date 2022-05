El Girona presenta la candidatura a la FEB per ser la seu de la Final Four

El Bàsquet Girona va presentar ahir a la FEB la seva candidatura per acollir la Final Four d’ascens a l’ACB el cap de setmana del 18 i 19 de juny. Marc Gasol ja havia dit diverses vegades que el club estava treballant amb aquesta idea i ahir, el dia que s’esgotava el termini, es va fer el pas. El Girona no és l’únic que ha fet el pas. L’Estudiantes, per exemple, l’únic que ho va fer oficial, també va presentar la documentació i es perfila com un dels grans rivals s’hi s’acaba arribant a la fase definitiva per fer el salt a l’elit.

A Girona hi ha moltes esperances dipositades en aquest play-off. L’equip hi ha arribat quart i tot i que la primera eliminatòria contra el Corunya no serà fàcil, es confia arribar a la Final Four i es vol fer tot el possible per mirar de dur-la a Girona, per garantir el factor pista. La ciutat, de fet, és més a prop que mai de l’ACB: cinc triomfs. I d’aquests, almenys tres, els de la primera eliminatòria, els pot aconseguir a casa, amb el públic a favor. El Lleida i el Palència són d’altres club que en algun moment s’havien interessat per presentar també la seva proposta en cas d’arribar a la Final Four. La Federació decidirà un cop es coneguin els quatre equips classificats i després també programarà els horaris de semifinals i final.