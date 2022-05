El Cadí-La Seu no se n’ha anat massa lluny per trobar el substitut de Bernat Canut, que decidia no renovar com a entrenador per provar sort en un altre lloc. L’escollit per a la banqueta és Jordi Acero, ajudant de Canut les dues últimes temporades. El barceloní s’encarregava de diverses tasques de coordinació i també dirigia el Sedis Efausa, el segon equip. És un dels molts clubs que formen part del currículum de Bernat Canut, que també ha format part, entre d’altres, del CE Palamós, el CB Calonge-Sant Antoni i el Vedruna de Palamós. «Estic molt content i agraït per la confiança. Afronto un gran repte i estic il·lusionat, tot i que no m’ho esperava», declara el tècnic.