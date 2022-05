L’Uni i el Bàsquet Girona s’uneixen per enfortir i potenciar el bàsquet base femení

Hi va haver un temps, no fa pas tampoc tant, que la base de l’Uni Girona era considerada com una de les millors d’Espanya. La tercera, en concret. Només superada pel Sant Adrià i el Canàries. Paraules majors. Han passat pocs anys i a dia d’avui no apareix ni entre les vint primeres d’aquesta particular classificació. A Fontajau es va apostar per fer un cop de volant. Per canviar de rumb i mirar de recuperar el que s’havia perdut. La primera decisió, i alhora la més significativa, va ser la de tallar la relació amb el GEiEG i començar de zero una pedrera, en un primer moment, pròpia. Passades les setmanes i després de donar-li voltes, el projecte continua fent passos endavant. Un, i dels grossos, arribava ahir mateix. Bàsquet i Uni Girona uneixen les seves forces. Aquesta entesa serveix per donar el tret de sortida a un projecte de base formatiu femení conjunt.

L’objectiu no és pas cap altre que el de «formar jugadores de manera integral». Així ho expressa el comunicat que es va fer públic al migdia. En l’escrit s’assegurava també que es posarà a disposició de totes les integrants del club una sèrie «d’eines de primer nivell per desenvolupar la seva activitat esportiva i formativa». Encara s’han de perfilar alguns serrels, però la intenció és començar amb nenes de 6 i 7 anys, que formarien part de l’escoleta, i arribar fins aquelles noies que estiguin a tocar de l’últim esglaó, el de l’alta competició. Es vol comptar amb un equip per cada promoció, tot i que això encara no és definitiu. Almenys en aquesta temporada inicial, es donarà cabuda a tota aquella gent que vingui del GEiEG. A totes elles se li uniran les jugadores que s’escullin a partir d’una jornada de portes obertes, encara sense data. Tots els equips femenins entrenaran i competiran sota el nom de Bàsquet Girona Uni-Laia Palau. Per què? La pedrera treballarà sota el paraigües del club que president Marc Gasol, però seran la pròpia Laia Palau i Pere Puig, un clar segell de l’Uni, els que s’encarregaran de dirigir-la. Fins fa quatre dies, la direcció anava a càrrec del GEiEG però amb aquest canvi de rumb és ara a Fontajau on es té la paella pel mànec, com s’havia reclamat des de feia temps.

La jornada de portes obertes, que ha de servir també per captar possibles jugadores, servirà igualment per aportar tota la informació possible i explicar els detalls d’aquest nou projecte. Així mateix, el dimarts 7 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el pavelló Ramon Sitjà es convertirà en l’escenari de l’acte oficial de presentació d’aquesta entesa. Hi assistiran els presidents d’un i altre club: Cayetano Pérez (Uni Girona) i Marc Gasol (Bàsquet Girona). No seran els únics, tampoc faltaran a la cita d’altres noms propis rellevans, com és el cas de Pere Puig, Jesús Escosa i Laia Palau. Aquesta última, la setmana passada anunciava la seva retirada de les pistes. Ja no jugarà, però a partir d’ara s’encarregarà de dirigir una acadèmia que portarà el seu nom. A tots ells els acompanyaran nens i nenes de l’escoleta del club.

Les sinergies es multipliquen

L’acord va més enllà de la creació d’una pedrera de bàsquet femení. Apareixen iniciatives per enfortir els llaços entre un i altre club. Prova d’això és que els abonats de l’Uni disposen ara d’un 50 per cent de descompte en les entrades dels partits del Bàsquet Girona que disputarà en el play-off d’ascens a l’ACB contra el Leyma Corunya. Els socis reben un codi promocional que els serveix per gaudir d’aquesta rebaixa.