«Ens estan bloquejant el ‘fair play’. No podem fitxar». Joan Laporta, el president del Barcelona, ha denunciat l’actitud de la Lliga de Futbol Professional, que no li deixa marge de maniobra salarial per poder reforçar la plantilla, tal com exigeix Xavi després d’acabar la primera temporada sense Messi en blanc. «Tot i que generem determinats ingressos, el criteri de la Lliga no ens permetria tenir marge salarial», ha declarat el dirigent blaugrana en una entrevista que ha concedit al diari ‘L’Esportiu’.

«Respectem les normes, però entenem que són estrictes i un greuge comparatiu amb altres països», ha denunciat Laporta. «Estem parlant amb la Lliga d’aquests temes, però veiem una posició enrocada», assegura. En aquest sentit, i en l’aspecte esportiu, el president ha reconegut: «El final de temporada ha sigut desastrós d’un equip en construcció, que s’ha de reforçar perquè no hem tingut els recanvis necessaris per als jugadors que estaven lesionats».

Per això l’enuig de Laporta per l’actitud del Barça en aquelles últimes setmanes. «No hem tingut prou fons d’armari per afrontar aquest final de Lliga per seguir en la línia ascendent que teníem. Hem de reforçar l’equip i prendre decisions importants», ha reconegut el dirigent. «El llegat que hem rebut és nefast», ha insistit.

En aquest sentit, el president del Barça ha sigut contundent: «Segons la Lliga, ni ingressant 600 milions d’euros podríem tenir marge salarial». Per això el club està limitat en el seu imprescindible desig de renovar una plantilla que ha entrat en declivi –com a prova, només ha conquerit un títol (la Copa del Rei amb Koeman) en els tres últims anys–.

«Hi ha molts jugadors que tenim emparaulats i operacions que estan pendents de la Lliga», ha revelat el dirigent blaugrana, dolgut amb aquesta actitud. «Continuem discutint i intentant convèncer-los que hem de tenir ‘fair play’, perquè no pot ser que no puguem fitxar ningú per a la temporada que ve», ha insistit, precisant que l’operació amb CVC, com pretén Javier Tebas, president de LaLiga implicaria la venda d’un 10% dels drets de televisió.

Però el Barça no ho vol fer «en unes condicions que no compensin». «Si no, no val la pena fer-la. Hi ha altres operacions que estem plantejant per millorar els comptes i LaLiga, en comptes d’ajudar, ens intenta perjudicar. Em sorprèn molt», ha remarcat el dirigent.

A més, el Barça treballa a contrarellotge perquè d’aquí un mes i cinc dia ha de tenir tancats els comptes del curs 21-22. I, de moment, ni tan sols pot oficialitzar, per exemple, la renovació de Sergi Roberto, un desig de Xavi que executarà la junta de Laporta quan l’hi permeti el marge salarial.

L’herència de Bartomeu

Més complicada, en canvi, està la de Gavi. «Fa molt temps que el seu representant té l’oferta de renovació sobre la taula», ha dit molest amb l’actitud que està adoptant Iván de la Peña, l’agent del jove migcampista andalús. «Les notícies que tenim són que està comparant i que, en algun moment, haurà de dir alguna cosa. Ja hem dit la nostra posició i, de moment, no està acceptada per l’agent del jugador», ha remarcat ampliant el to crític.

«No entenem per què el seu representant està jugant i comparant. És comprensible que la situació no m’agradi, jo l’animaria a acceptar-la al més aviat possible, perquè també ens ajuda a planificar». Laporta considera que la proposta del Barça a Gavi «és més que acceptable», així que no es mouran d’«aquesta línia» que ha marcat. «No sortirem d’aquests nivells, perquè no volem que el Barça continuï en la línia que seguien els que ens precedien i han portat el Barça a la ruïna».

Una massa salarial desbocada

El club està obligat a reduir de manera urgent la massa salarial. Una massa salarial «molt elevada que no ens permet tenir ‘fair play’», així que la directiva haurà de «prendre alguna decisió», i potser n’haurà d’adoptar alguna de caràcter dràstic per reduir-la. «Potser hem d’acudir a una via més dràstica i més conflictiva per tenir ‘fair play’ financer, ja que tenim una massa salarial esportiva un 40% superior a la resta dels equips».

I l’herència de Bartomeu impedeix ara a Laporta poder reforçar-se. «S’hauran de prendre decisions. I si hem d’anar als tribunals, hi anirem perquè arriba un moment en què estem bloquejats. Tant la normativa com l’herència ens tenen bloquejats, i hem de prendre alguna decisió, tant de bo no sigui dràstica».

El Barça té a la plantilla, segons va reiterar Laporta, «salaris molt elevats, que ja no es donen ni al club ni tampoc al mercat del futbol». El president, «per respecte a la privacitat», no va donar el nom de cap d’aquests jugadors amb salaris fora de mercat, tot i que va remarcar que al club li queden dos anys per aguantar una plantilla desproporcionada en el terreny l’econòmic. «Per una decisió errònia dels anteriors directius ens ho hem trobat ara, i encara queden dos anys. Això ho haurem de tallar d’alguna manera i, normalment, és per la via del pacte».

«Palanques per activar»

No hi ha, de moment, segons ha dit Laporta a ‘L’Esportiu’, activada cap de les «palanques econòmiques» que han de regenerar l’economia del Barça. «Ja n’hauríem pogut activar algunes, però ja dic que hem de trobar la millor solució en interès del Barça. I cap d’aquestes opcions és perfecta. Hi ha diverses palanques», ha confessat, assumint que el club voldria vendre, com a màxim, el 10% dels drets televisius. «Qui et paga 1.000 milions per aquests drets en vol el 100% i, potser, podríem tenir una opció a 10 anys. Però si fas números amb aquestes opcions et perjudica en el compte de resultats dels pròxims anys».