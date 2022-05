Marcelino va anunciar ahir que deixa de ser l’entrenador de l’Athletic perquè «sento que el club no em dona la confiança que necessito», tenint en compte que a San Mamés es troben en ple procés electoral a la presidència. El tècnic asturià s’acomiada després de fitxar per l’Athletic el 2021 com a substitut de Gaizka Garitano.