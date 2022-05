Cap de setmana llarg d’intensa activitat a Blanes, que ha tornat a guanyar-se el mèrit de ser considerada la capital catalana del paddle surf. De divendres a diumenge de la passada setmana s’hi va celebrar l’anomenada Costa Brava Sup Race 2022, una nova edició d’una trobada que cada cop agafa més volada i que per primer cop ha comptat amb la participació d’atletes internacionals, el que ha permès gaudir d’un cartell d’autèntic luxe amb alguns dels millors especialistes a nivell mundial d’aquesta modalitat.

L’èxit de participació ha sigut evident, amb més de 120 esportistes que han participat en alguna de les diferents proves que s’han anat celebrant. Si divendres era el torn per a les presentacions oficials, a banda d’una sortida per les cales de la Costa Brava, el dissabte arribava la competició. Primer, amb els més joves. 18 d’ells van participar en l’anomenada Sup-One Talents, amb mànegues classificatòries i finals en dues categories. A la tarda, malgrat les complicades condicions econòmiques, es va viure la cursa popular, amb una cinquantena de participants. I diumenge, el plat fort.

Va ser el moment de la prova internacional, alhora puntuable pel Circuit Català de Paddle Surf, que vivia d’aquesta manera la seva segona cursa del calendari d’aquest any. L’hongarès Bruno Hasulyo, bicampió del món, va ser el guanyador en la categoria Elite masculina, seguit pel peruà Itzel Delgado i per Xavi Marina, del Club Vela Blanes, principal organitzador d’aquest esdeveniment. En fèmines, la local Eli Llargues es va imposar per davant de Laura Gil i Desiré Sánchez, totes dues del Molokai.

Ángel Guerrero i Elsa Auger, tant un com l’altre del CV Blanes, es van convertir en els vencedors de les dues categories en la prova Amateur. Mentrestant, el podi de la cursa popular va estar encapçalat per Gaetano Rocco i Raquel Martos, pel que fa a la categoria masculina i femenina, respectivament.