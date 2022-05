Un èxit com aquest s’ha de compartir. L’Olot ha sigut aquesta tarda el gran protagonista amb una recepció a l’Ajuntament per celebrar, juntament amb l’afició i la ciutat, el recent ascens a Segona RFEF, després del triomf de diumenge passat contra el Tenerife B (1-0) a Las Rozas.

El conjunt dirigit per Manix Mandiola primer ha assistit a l’acte institucional que ha organitzat el consistori per commemorar el salt de categoria; i tot seguit ha continuat el reconeixement davant els seus seguidors. Durant els parlaments, el president Joan Agustí ha admès que es venia d’un «cop molt dur» però que l’equip, malgrat haver viscut un any «molt difícil i complicat» s’havia pogut «recuperar». Ha afegit igualment que el repte ara és «fer créixer l’Olot» i n'ha subratllat el vincle profund amb la ciutat.

Mandiola, que ha sigut un dels més aclamats, també hi ha dit la seva. «Estic pensant que Déu existeix i és de La Garrotxa», ha dit, tot fent broma, abans de confessar que «hem tingut una mica de sort» però que malgrat això «hem pogut portar des de Madrid aquest ascens».