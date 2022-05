El Barça va acomiadar una temporada per oblidar amb una victòria contra l’A-League All Stars, en un partit amistós disputat a Austràlia per primer cop en la història del conjunt blaugrana, i que va acabar amb 2-3 en l’Accor Stadium de Sidney.

El rival, un conglomerat dels millors jugadors de la competició local, va plantar cara al Barça i va constribuir a l’espectacle que van oferir un i altre equip: un duel entretingut i farcit d’ocasions davant més de 70.000 espectadors. Els gols barcelonistes els van anotar dos futbolistes que probablement no estaran a la plantilla la propera temporada, Dembélé i Adama Traoré, i un altre sobre qui s’ha de construir el futur de l’equip, Ansu Fati. En les valoracions posteriors, el tècnic Xavi Hernández va parlar, entre d’altres coses, de la futura renovació de Gavi: «Tot el món espera que continuï. És molt important. Espero que en uns dies es pugui dir alguna cosa, però encara estem negociant».