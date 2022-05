Deulofeu lidera el recital de Catalunya (6-0)

Montilivi va ser una festa. Tal com s’esperava, però amb menys públic del previst. Tothom tenia ganes de tornar a veure Catalunya en acció, que no jugava des del març de 2019 quan va enfrontar-se a Veneçuela (2-1) precisament a l’estadi blanc-i-vermell. Els 23 homes convocats per Gerard López van demostrar un cop més el seu talent al món en plena reivindicació per l’oficialització de la selecció catalana. Tot i no poder comptar amb la presència de tots els seus cracks, els catalans van imposar-se sense problemes a Jamaica -número 64 del rànquing FIFA- en un duel liderat per Gerard Deulofeu (6-0). El davanter gironí va carregar el pes golejador de la quadribarrada i ja només a la primera part havia marcat un hat-trick. S’hi van afegir Marc Bartra, Ferran Jutgà i Javi Puado, de penal, amb les seves dianes.

Els requisits de Gerard López van interpretar-se de seguida. I això que els jugadors amb prou feines havien fet un entrenament plegats pel matí. La idea era sortir a l’atac per intentar fer la festa el més grossa possible. Marc Cucurella va acaparar part de l’atenció, apareixent gairebé en la majoria de jugades per la banda esquerra. El lateral del Brighton va estar a punt de donar el primer gol amb una passada exquisida dins l’àrea per Cristian Tello, però no hi va arribar per poc. L’afició acabava de reclamar un possible penal sobre Cucurella per una topada amb el porter Dillon Barnes quan, sense esperar-ho, ja celebrava el primer gol de Catalunya. Deulofeu va avançar els catalans després de quedar-se sol dins la petita (min. 3). Sense ningú que el molestés, el davanter gironí va prendre-s’ho amb calma per controlar i definir amb classe al fons de la xarxa.

Tot això, i no havien passat ni cinc minuts. La tarda prometia. Carles Aleñá va veure com el porter li aturava la rèplica, després d’agafar el refús d’una pilota que havia passat per les botes de Cucurella. A part del recital ofensiu, els catalans tampoc patien en defensa. Bartra manava al darrere, repartint joc a dojo. Deulofeu va poder fer el segon, però va topar amb el porter. No va perdonar en la següent que va tenir clara. El de Riudarenes va marcar el doblet amb un xut potent per acabar la feina que havia començat Aleñá (min. 28). També s’hi va afegir Bartra. El capità de Catalunya va posar el 3-0 amb una gran rematada de cap en una acció calcada a una que s’acabava de produir marca del Betis (min. 34). El seu company d’equip Cristian Tello va centrar una falta al lateral de l’àrea i l’exblaugrana no va fallar. Els de Gerard López se sentien còmodes, mentre Jamaica amb prou feines generava perill. Ramone Howell va provar-ho amb un xut per damunt del travesser sense que Edgar Badia hagués de patir per cap xut entre els tres pals. Deulofeu va encarregar-se de sentenciar el partit abans de la mitja part amb el seu tercer gol. El gironí va ajustar una pilota al pal que Aleñá no havia pogut engaltar bé per culpa de la presència del porter jamaicà.

Gerard López va aprofitar el descans per moure l’equip. Va canviar-los a tots, excepte els golejadors: Deulofeu i Bartra. Segurament, el canvi més especial va ser el de Gerard Gumbau. El de Campllong tornava a casa després de fitxar per l’Elx l’estiu passat. Els jugadors eren diferents, però el guió era idèntic. Javi Puado va gaudir d’una ocasió en què va topar amb el porter. Per la seva part, Dani Cárdenas va posar-se a prova davant un xut de Kaheem Parris que no li va suposar cap problema. El seleccionador va esperar al minut 53 per fer sortir Deulofeu i Bartra i que s’emportessin el reconeixement que mereixien entre aplaudiments. Amb tot, Jamaica va treure’s la son de les orelles per apropar-se una mica més a l’àrea catalana. Junior Flemmings va disposar d’un cop de cap a fora. Va durar poc. Ferran Jutglà va estar a punt d’estrenar-se com a golejador amb l’absoluta, després de rebre una assistència de l’ex del Girona Brian Oliván al cor de l’àrea. El davanter del Barça B va tenir el 5-0 amb un xut que va sortir llepant el pal i finalment va aconseguir-lo, després d’un regal de Puado (min. 74). El porter Corey Adai va evitar el sisè escapçant un tret d’Álex Collado. També va entrar el defensa del Girona Arnau Martínez als últims 10 minuts emportant-se l’ovació de la grada. Un penal de Puado va tancar la festa (min. 88).