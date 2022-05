L’arbre és centenari i la seva sort és també veure com les branques van complint anys. Aquest 2022 celebrem dos aniversaris que toquen de prop l’època de l’any que estem vivint i que són cabdals per entendre el GEiEG. Per un costat, el complex esportiu de Sant Ponç va fer el passat 7 d’abril 50 anys i, per l’altre, enguany en fa 30 que vam iniciar els nostres casals i campus d’estiu.

Sant Ponç significa un tomb històric pel Grup. El Butlletí de maig de 1972, deia: «Per al Grup Excursionista i Esportiu Gironí, la data del 7 d’abril d’enguany, ha estat una fita memorable que quedarà ben destacada en la seva història esportiva i ciutadana. La inauguració de la primera fase de les instal·lacions, somniada i esperada de temps, haurà aconseguit una revitalització del tarannà de la nostra Entitat». I l’editorial acabava dient: «Es poden passar moments de maldecaps econòmics i es poden produir canvis en la Junta que regeix l’Entitat, però els 52 anys d’activitat, creiem que són la garantia més evident que totes les dificultats seran superades, com ho varen ser en altres anys, per a continuar lluitant a fi d’obtenir aquests resultats que, plenament integrats, se sumin a la tasca esportiva gironina.» Aquell 1972 es va inaugurar la primera piscina climatitzada de les comarques gironines. Després van venir Sant Narcís i Palau. La construcció de Sant Ponç, on avui dia hi ha sis pistes de pàdel, deu de tennis, una zona ludicotermal, una piscina climatitzada olímpica i una altra de 25 metres, les dues de cloració salina, a més d’una sala d’activitats dirigides i un gimnàs de fitness i musculació, és un punt d’inflexió per a la nostra història.

La segona és una efemèride rellevant que mereix més atenció de la qual, segurament, tots els de l’entitat dedicarem. I si és poca, no serà pas per manca d’interès. Sinó perquè amb cada estiu que torna, recuperem la il·lusió que ens manté vius i és com començar de zero. Això sí, amb una experiència evident i sabent molt bé què volem oferir i quin és el millor estiu per als nens, nenes i joves. El butlletí del novembre del 1991 deia: «Activitats lúdiques per a l’estiu del 92», i afegia: «A través de l’Escola Esportiva, l’entitat té la intenció d’organitzar per aquest estiu una sèrie d’activitats de lleure per a la mainada i jovent. Aquestes activitats es programen bàsicament en tres grans grups: CASALS, COLÒNIES i CAMPUS». Els esports eren bàsquet, handbol, hoquei i tennis.

El «Viu l’estiu al GEiEG» d’enguany serà del 27 de juny al 2 de setembre. De les quatre activitats de fa trenta anys, hem passat a una vintena. Fa ja anys que vam incloure el lleure i la cultura en la nostra proposta. Les activitats, que comprenen una franja d’edat que va dels 3 als 17 anys, compten amb un coordinador i un equip de monitors titulats. Palau, Sant Narcís i Sant Ponç, totes tres instal·lacions amb piscina, es repartiran les activitats, que són: bàsquet, handbol, patinatge artístic, judo, gimnàstica rítmica, hoquei patins, Diverjoc Sant Narcís, Diverjoc agost, hip hop musical, danses urbanes, gimnàstica artística, campus musical, atletisme, triatló, esport i aventura, futbol, Diverjoc Palau, rugbi, esports aquàtics, tennis i pàdel. Som tot això i més, i posem en cada branca que de nosaltres va néixer i naixerà, l’empenta, la il·lusió i el compromís que els gironins i gironines d’avui volen i que els gironins i gironines d’ahir ens van llegar.