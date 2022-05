La festa major del futbol català engresca però no omple Montilivi

La festa major del futbol català va engrescar, però no va aconseguir omplir Montilivi amb motiu del retorn de la selecció catalana per disputar l’amistós internacional contra Jamaica. Les grades de l’estadi van quedar-se lluny de registrar el rècord d’assistència d’aquesta temporada tal com s’esperava i hi va haver un total de 6.124 espectadors. En gran part, va ser a causa del dia plujós que hi va haver fins a l’hora del partit en què va sortir el sol i la poca promoció per part de la FCF. Gerard López ho va lamentar en roda de premsa.

Deulofeu lidera el recital de Catalunya (6-0) La gent, en un ambient d’allò més familiar i festiu, s’ho va passar bé. Ja des del principi amb l’escalfament dels jugadors al damunt de la gespa i la presentació amb un mosaic en què es podia llegir «Per la pau» o l’habitual desfilada de banderes. Sense obviar els himnes, posant a tothom dempeus quan va sonar el Cant dels Segadors. Més enllà del futbol, també hi va haver reivindicacions polítiques als crits d’«Independència», «Catalunya» o «No volem ser una nació d’Espanya» acompanyats d’un munt de senyeres, estelades i, fins i tot, barretines. A la llotja hi va faltar el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Va assistir-hi el vicepresident, Jordi Puigneró, que va ser l’encarregat d'entregar el trofeu commemoratiu als guanyadors.